“4 ayda tezli diploma aldı”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) devam eden “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan D.A. Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi yetkililerinin yaptığı şikâyette zanlının ilk kaydının 21 Mart 2023 tarihinde yapılmasına rağmen, 17 Mart 2022 tarihinde yapılmış gibi gösterildiğini kaydetti.

Polis, zanlının Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nden tezli yüksek lisans kaydının yapıldığını ancak kaydın 28 Kasım 2023 tarihinde sistem üzerinden silinip, 6 Temmuz.2023 tarihinde aynı bölümün tezsiz kısmına yeniden kaydının yapıldığını belirtip, şikâyetçi olduklarını söyledi.

Polis, zanlının 19 Temmuz 2023 tarihinde söz konusu bölümden mezun edildiğini ve yüksel lisans diploması verildiğini belirtti.

Zanlının sahte diplomayı Eğitim Bakanlığı’na sunduğunu, transkripti ise polise teslim ettiğini söyleyen polis, bir devlet okulunda İngilizce öğretmeni olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak, polise zanlının izahat verip vermediğini sordu.

Polis, zanlının sınavlara ve derslere girdiğini öne sürdüğünü açıkladı. Polis, bu beyanla ilgili gerekli araştırmanın yapıldığını kaydetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 75 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 750 TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada iki gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.