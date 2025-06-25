4 ayda %14 artış

Ebru OSMAN

İstatistik Kurumu, mayıs ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 2,71 olarak açıklarken, KTAMS dört kişilik bir aile için açlık sınırını 31 bin 504 TL olarak hesapladı. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen yeni asgari ücret öncesinde, temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışı dikkat çekti.

YENİDÜZEN, Şubat 2025’te yaptığı temel tüketim ürünleri fiyat kıyaslamasını mayıs ayında yeniden ele aldı. 22 kalem ürün üzerinden yapılan karşılaştırmada, 4 aylık süreçte market alışverişlerinde yüzde 13,80 oranında artış yaşandığı ortaya kondu.

Şubat ayından bu yana 11 üründe fiyat artışı olurken, 8 ürünün fiyatı sabit kaldı, 2 üründe ise kampanya uygulandığı görüldü. En yüksek fiyat artışı yüzde 25,94 ile şampuanda gerçekleşti.

Öte yandan, yapılan zammın geri çekilmesiyle birlikte sütün fiyatında yüzde 6,13 oranında düşüş yaşandı ve süt, fiyatı düşen tek ürün oldu.

Fiyatı artan ürünler arasında sıvı yağ, pirinç, Türk kahvesi, yumurta, bolibif, yumuşatıcı, şampuan, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, dana kıyma, kuzu şiş ve kola yer aldı. Ürünlerindeki artışlar, asgari ücretli emekçilerin temel tüketim kalemlerinde yaşadığı ekonomik baskıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

4 ayda şampuana yüzde 25,94 zam

YENİDÜZEN’in Şubat 2025’te yaptığı fiyat kıyaslamasına göre en dikkat çekici zam şampuanda yaşandı. Aradan geçen dört ayda şampuan fiyatı yüzde 25,94 artarak 134,90 TL’den 169,90 TL’ye yükseldi.

Alışveriş sepetindeki ürünler arasında ikinci en yüksek zam oranı kolada görüldü. Yüzde 25,12’lik artışla fiyatı 19,90 TL’den 24,90 TL’ye çıktı. Kuzu şiş yüzde 21,05 artışla 949,90 TL’den 1.149,90 TL’ye yükselerek üçüncü sırada yer aldı. Yumuşatıcı fiyatı yüzde 20,02 artışla 99,90 TL’den 119,90 TL’ye, tuvalet kâğıdı ise yüzde 19,05 zamla 209,90 TL’den 249,90 TL’ye çıktı.

2 üründe kampanya

Alışveriş sepetindeki 22 kalem üründen birinin indirimli, diğerinin ise kampanyalı satışa sunulduğu görüldü.

Yapılan zammın geri çekilmesiyle, Şubat 2025’e kıyasla yüzde 6,13 oranında düşüş gösteren süt, 48,90 TL’den 45,90 TL’ye gerileyerek fiyatı düşen tek ürün oldu. Kampanyada yer aldığı için fiyatı geçici olarak düşen bir diğer ürün ise çamaşır suyu oldu. Dört ay önce 59,90 TL olan ürün, kampanya kapsamında 49,90 TL’ye düştüğü gözlemlendi.

8 ürünün fiyatı sabit kaldı

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetindeki Şubat 2025’deki verilere göre, 22 ürünün 8’inde ise dört ay boyunca herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadığı görüldü. Fiyatı sabit kalan ürünler arasında; ekmek 15 TL, makarna 25,50 TL, peynir 66,90 TL, yoğurt 149,90 TL, un 44,90 TL, şeker 69,90 TL, tuz 28,90 TL ve tavuk 132 TL olarak raflardaki yerini korudu.