370 yabancıya taşınmaz satın alma izni

Yabancılara yönelik taşınmaz mal satın alma izinleriyle ilgili eleştiriler üzerine 2 aydır bu konuda yeni bir karar üretmeyen UBP – YDP – DP Hükümeti, 16 Ocak itibariyle 370 yabancı uyruklu kişiye daha satın alma izni verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, geçmiştekilerin aksine söz konusu iznin verildiği kişilerin “uyrukları” da açıklandı.

Karara göre Hükümet, 355’i Türkiye Cumhuriyeti, 15’i ise “üçüncü ülke” uyruklu olmak üzere toplamda 370 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni verdi.

UBP – YDP – DP Hükümeti, 2023 yılında toplamda 4 bin 569 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni vermişti.

Mevcut yasaya göre, yabancı uyruklu bir kişi 1 dönüme kadar arazi veya 3 adet konut alabiliyor. Bu nedenle, taşınmaz mal edinme hakkı verilen kişinin, kaç dönüm arazi veya kaç adet ev aldığı bilinmiyor…

Resmi Gazete’deki veriler incelendiğinde, özellikle Kasım 2021’den itibaren Bakanlar Kurulu’nun taşınmaz mal edinme hakkı tanıdığı yabancı sayısının gözle görülür biçimde arttığı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu tarihin, ABD dâhil bazı ülkelerin Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle Rus yatırımcılara yaptırım uygulamaya başladığı tarihlere denk gelmesi ise dikkat çekmişti…