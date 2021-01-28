37 yaşındaki Lisunov’un ölüm nedeni belirlendi

Girne’de hayatını kaybeden Ilia Lisunov’un ölüm sebebinin “karaciğer yetmezliği ve kalp krizi” olduğu belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak’ta, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ilıa Lısunov’un (E-37) otopsisi yapıldı. Lısunov’un, otopsisinde ölüm sebebinin “karaciğer yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.



Sahtekarlıkla para temini… 1 kişi tutuklandı



Mağusa’da, Ağustos-Aralık 2020 arasında M.G.’nin (E-46), bir şahsa ait olan evi, sahibinin bilgisi olmaksızın, evin satılık olduğu beyanında bulunarak, Durcan Sabancı’dan 260.000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği saptandı. M.G. tutuklandı.



Yetkili makamdan izinsiz alkollü içki tasarrufu

Mağusa ve Kumyalı’da dün polis ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu R.D.K.’ye (E-43) ait iki ayrı iş yeri ve ikametgahında arama yapıldı.

Operasyonda, yetkili makamdan izinsiz 747 şişe şarap ve 550 Lt. fermantasyonu tamamlanmamış şarap bulunarak, emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



17 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti



Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 17 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.