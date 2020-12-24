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3663 test yapıldı, 4’ü yerel 11 pozitif vaka

3663 test yapıldı, 4’ü yerel 11 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3663 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3663 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

 

24 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3663

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 9

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 314.518

Toplam Vaka Sayısı: 1451

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1251

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 194

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 157

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

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