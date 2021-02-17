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3590 test yapıldı, 18'i yerel 27 pozitif vaka

3590 test yapıldı, 18'i yerel 27 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3590  olduğunu, 18'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3590  olduğunu, 18'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 13 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 3 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

 

17 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3590 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 18 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 485.708  

Toplam Vaka Sayısı: 3132

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2536

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 574  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 151 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 414

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 21 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

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