35 kazada, 36 ölüm

2024 yılında, son 10 ayda ülke genelinde ölümle sonuçlanan toplam 35 kaza meydana geldi.

Ölümle sonuçlanan 35 kazada; 16’sı araç sürücüsü, 8’i yolcu, 7’si motosiklet sürücüsü, 4’ü yaya ve 1’i ATV tipi araç sürücüsü olmak üzere toplam 36 kişi yaşamını yitirdi.

ÖLÜMLÜ KAZALARIN NEDENLERİ

Ölümle sonuçlanan 19 trafik kazasında en önemli etkenin ilk sırada sürat suçu olduğu, 8 kazada ikinci en önemli etkenin alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçu olduğu, diğer 8 kazada ise sair trafik kuralları ihlalleri sonucu olduğu tespit edildiğini açıklandı.

KAZALARIN ÇOĞUNLUĞU MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELDİ

Ölümle sonuçlanan kazaların oluş saatlerine bakıldığında; 18 kazanın 06.00 - 18.00 saatleri arasında, 9 kazanın 18.00 - 24.00 saatleri arasında, 8 kazanın ise 24.00 - 06.00 saatleri arasında olduğu görülüyor.

Meydana gelen kazaların büyük bir kısmının araç trafiğinin yoğun olduğu mesai saatleri olan 06.00 - 18.00 saatleri arasında ve anayollar üzerinde oldu.

EN FAZLA ÖLÜMLÜ KAZA MAĞUSA İLÇESİNDE OLDU

Ölümle sonuçlanan 35 trafik kazasının; 11’i Mağusa, 8’i Lefkoşa, 7’si Girne, 6’sı Güzelyurt ve 3’ü de İskele İlçe sınırları içerisinde meydana geldi.