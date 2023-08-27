35. Işık Kitabevi Fuarı yarın başlıyor

Işık Kitabevi Fuarı yarın başlıyor. “Çıkmaz nerede” sloganıyla 12 gün sürecek fuar, Gençlik Merkezi’nde her gün 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında açık olacak.

Tüm kitaplar fuar süresince yüzde 10 indirimli satılacak. Açılış ve tüm etkinlikler saat 20.30'da başlayacak.

Fuarın açılışında Acar Akalın ve Panikos Hrisantu’ya onur ödülü takdim edilecek. Gecede ayrıca Hakkı Yücel’e Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü verilecek.

Salı günü “Laiklik ve İnsan Hakları” konulu panel yapılacak. Panelde, Mine Yücel, Burak Maviş, Can Azer ve panelin moderatörlüğünü de yapacak Aslı Murat konuşacak.

Çarşamba günü düzenelenecek “Kültürel Alana Müdahalelere Karşı Sanatla Mücadele - Düzenleyen; Sanatçı ve Yazarlar Birliği” konulu panlede Nilgün Güney, Okan Ersan ve Tuğçe Tekhanlı konuşma yapacak.

Perşembe günü “Kıbrıs Türk Toplumunda Çıkmaz Nerede?” konulu panel düzenlenecek. Panelde Cemal Özyiğit, Hakan Gündüz, Yusuf Avcıoğlu ve Macide Artaç Özdal konuşacak.

Cuma günü Murat Menteş “Romandan Uyarlanmış Hayat” konulu söyleşi yapacak.

Cumartesi günü düzenlenecek “Milliyetçilk; Yeniden Üretimi ve Yükselişi” konulu panelde Niyazi Kızılyürek, Mete Hatay ve Ali Dayıoğlu konuşacak.

3 Eylül Pazar günü Emrah Öztürk, Salamis Ayşegül Şentuğ ve Hüseyin Bahca’nın konuşacağı

“Edebiyat ve Hayat” konulu panel yapılacak

Kitap fuarında Kıbrıs sorunuyla ilgili “Müzakere Masasında Çıkmaz Nerede?” konulu panel düzenlendi. 4 Eylül Pazartesi günü yapılacak panelde Kudret Özersay, Asım Akansoy, Ergün Olgun ve Ahmet Sözen konuşacak.

5 Eylül Salı günü yapılacak “Çıkmaza Karşı Sanatla Direnmek” konulu panelde ise Vasfi Çiftçioğlu. Konuşmacılar: Mine Balman, Ümit İnatçı, Cemal Yıldırım, Doğuş Özokutan ve İzel Seylani sunum yapacak.

7 Eylül Perşembe günü yapılacak “Kıbrıslı Türk Olmak” konulu panelde ise Sami Özuslu, Tacan Reynar ve Berna Çelik konuşacak.

8 Eylül Cuma günü “Kıbrıs Türk Medyasında Çıkmaz” konulu panel düzenlenecek. Panelde Gürdal Hüdaoğlu ve Ali Baturay konuşma yapacak.