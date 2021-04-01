‘Tören’ var, altyapı yok

Lefkoşa Kermiya bölgesinde 2012 yılında dağıtılan 345 şehit arsasına tek çivi çakılmadı. İlk yıllarda bölgede bazı çalışmalar yapılmasına rağmen, alt yapı olmadığı için ev yapacak noktaya gelinemedi. Şehit çocukları şimdi alt yapıların tamamlanması için ihaleye çıkılmasını bekliyor.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan: “Devletin bu kesime vefa borcu var”

Sosyal Konut Birim Müdürü Ercan Beşerler: “Maliye bloke yazısını versin, ihaleye hemen çıkılacak”

Devrim DEMİR

Lefkoşa Kermiya bölgesinde dağıtılan 345 şehit arsasına halen bir çivi çakılamadı. Kayıpların “cenaze töreni” tartışılırken, şehir arazileri unutuldu.

2012 yılında bölgede bir takım çalışmalar yapılmasına rağmen, alt yapı olmadığı için ev yapacak noktaya gelinemedi.

İrsen Küçük’ün başbakanlığı döneminde şehir arsaları dağıtıldı. Özkan Yorgancıoğlu’nun Başbakanlığı döneminde bölgedeki elektrik alt yapıları tamamlanırken, 4’lü hükümet döneminde ise kanalizasyon alt yapısı bitirildi.

Kermiya 3.Etap Şehit Çocukları Arsaları parsel yollarına ait yol, içme kullanım suyu ve telefon şebekesi yapım işi için 2021 yılı 6 Ocak tarihinde çıkılan 10 Milyon TL’lik ihale ise iptal edildi.

2012 yılının Sosyal Konut Birim Müdürü Engin Ömer Kunt, o dönemde arsaların yollarının açıldığını, elektriğinin de ödenerek bir takım faaliyetler yapıldığını hatırlattı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sosyal Konut Birim Müdürü Ercan Beşerler, yeniden ihaleye çıkılması için Maliye Bakanlığına yazı gönderdiklerini, paranın ayrıldığını söyledi.

10 Milyon TL’lik ihale…

Kermiya 3.Etap Şehit Çocukları Arsaları parsel yollarına ait yol, içme kullanım suyu ve telefon şebekesi yapım işi için 2021 yılı 6 Ocak tarihinde çıkılan 10 Milyon TL’lik ihale iptal edildi.

Maliye ve Lefkoşa Türk Belediyesi arasındaki anlaşmazlık, ihale noktasına gelemedi…

Ocak ayında iptal edilen 10 Milyon TL’lik ihalenin Mart ayında yeniden açılması için bir takım girişimler yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi ve Maliye arasında yaşandığı iddia edilen anlaşmazlıklar nedeniyle süreç ihale noktasına gelinemediği de belirtiliyor.

Sosyal Konut Birim Müdürü Ercan Beşerler:

“Maliye bloke yazısını versin ihaleye hemen çıkılacak”

YENİDÜZEN’e konuşan Sosyal Konut Birim Müdürü Ercan Beşerler, görüşmelerin devam ettiğini belirtti, problemin bu hafta içinde çözüleceğini savundu.

Teknik olarak sıkıntıların aşıldığını, İçişleri Bakanlığı’nın ihaleye çıkılması için Maliye Bakanlığı’na yazı gönderdiğini de kaydeden Beşerler, “İşlemler bitti. Parasını ayırdık ve ihale dosyasını hazırladık. Maliye Bakanlığı bloke yazısını verir vermez hemen ihaleye çıkılacak” şeklinde konuştu.

Eski Sosyal Konut Birim Müdürü Engin Ömer Kunt:

“Bu arsaların yolları 2012’de açıldı”

2012 yılının Sosyal Konut Birim Müdürü olan Engin Ömer Kunt, o dönemde Kermiya bölgesindeki arsalarla ilgilendiklerini hatırlattı.

Kunt, 2012 yılında söz konusu arsaların yollarının açıldığını, elektriğinin de ödenerek bir takım faaliyetler yapıldığını kaydetti. Kunt, 2013 yılında belediyenin o bölge için kanalizasyon istediğini, elektriğin ödendiğini bir takım faaliyetlerin yapıldığını da anımsattı.

Maliye Bakanlığı değerlendiriyor…

YENİDÜZEN’e Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre ise, bölgedeki şehit çocuğu arsaları için bütçede 10 Milyon TL kaynak ayrıldı, ancak değerlendirmelerin devam ettiği öne sürüldü.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan:

“Devletin bu kesime vefa borcu var”

15 yıldır arsa mücadelesi veren Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin Başkanı Gürsel Benan, YENİDÜZEN’e konuştu.

Benan, daha önce Güzelyurt bölgesinden şehit çocuklarına verilen arsaların, Güzelyurt’un geri verileceği gerekçesi ile geri alındığını, söz konusu bu 345 adet arsanın Güzelyurt bölgesi şehit çocuklarına verildiğini kaydetti.

Farklı yerler gösterildiğini ve 2005 yılında askerin de izni ile şehit çocuklarına Kermiya bölgesinde arsa verildiğini kaydeden Benan, “Bu arsalar sadece tahsis edildi. Üzerinden 15 yıl geçti hala daha koçanları alınmadı, sadece elektrik direkleri dikildi” dedi.

“Belediye ve Maliye arasında mekik dokuyoruz”

Son üç yılda birçok aşamalardan geçildiğini ifade eden Gürsel Benan, arsaların %80 alt yapısının tamamlandığını, ancak arsa sahiplerinin hepsinin belli bir yaşa geldiğini en küçüğünün şuan 60 yaşında olduğunu belirtti.

Bazı kesimlerin arsaları satın almak istediğine de dikkati çeken Benan, “Arsaları çok ucuz fiyata satanlar da oldu. Dönemin Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, önümüzü bu konuda baya bir açmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan dosyaları ihaleye verdik. İhaleye 10 bin TL yatıran ilgili firmalarda dosyaları aldı ancak Amcaoğlu’nun bakanlık değiştirmesi ile Maliye’nin Müsteşarı ihaleyi iptal etti. Tekrara görüştük, gelinen noktada Ocak ayı başında Maliyenin müsteşarı ile karşı karşıya geldik. Aldığımız cevap belediyenin işlerini biz yapmıyoruz oldu” şeklinde konuştu.

Benan: “Paranın bloke olması için dosyayı yeniden sunduk”

Şehit arsalarına yıllardır bir çivi çakılmadığını ifade eden Gürsel Benan, Maliye Bakanlığına ihale dosyasını yeniden sunduklarını paranın bloke edilmesi için Müsteşarın imzası olması gerektiğini kaydetti.

Maliye ve Lefkoşa Türk Belediyesi arasında bölgedeki şehit Arsalarında ana su hattının ve kanalizasyonun belediyeye ait olduğunu ifade eden Benan, belediyenin bununla ilgili elini taşın altına koymadığını belirtti.

345 şehit çocuğunun senelerdir mağdur olduğunu kaydeden Benan,”En son ihaleyi yapan firma ile görüştük. Yerel yönetimlerin yapmakla sorumlu olduğu kanalizasyon işleri var ve benim bunları yapmak için param yok diyor. Belediye kanalizasyonu yapmazsak inşaat izni vermem diyor. Arsalara bir çivi, çakılmadı her yola başvurduk, su kanalizasyonu çıkarın dediler önümüzde seçim var yasaklar başlayacak. Devletin bu kesime vefa borcu var bu vefa borcunu arsaları bitirip sorunları artık sonlandırsın. Başbakan İçişleri Bakanlığı Müsteşarına 15 Nisana kadar bitmesi için süre verdi. Biz dernek olarak elden takip ediyoruz hemen bitsin ve senelerdir yaşanan bu mağduriyet sona ersin” dedi.