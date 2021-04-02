'Şehit çocuğu arsaları sorununda' yeni ihale süreci beklentisi

Devrim DEMİR

Yıllardır arsa sorunu ile boğuşan 345 şehit çocuğunun sorunlarının çözüleceğine dair adımlar yeniden atıldı. Lefkoşa Kermiya bölgesinde 2012 yılında 345 şehit çocuğuna dağıtılan arsalar, sonrasında da birçok sorunu gündeme getirdi.

İlk yıllarda bir takım çalışmalar yapılmasına rağmen, ardından tek bir çivi bile çakılmayan bölgede gerçekleşmesi beklenen ‘ihale’ iptal edilmişti.

YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı 'şehit çocuğu arsalarının alt yapı sorunlarına' ilişkin adım atıldı. Konunun gündeme gelmesi üzerine yetkililer hareket geçti, alt yapıların tamamlanması için açılması beklenen ihale sürecinde ilerleme olacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sosyal Konut Birimi ile yeniden iletişime geçen Maliye Bakanlığı, bölgede eksik olan su, telefon ve asfalt alt yapı sorunları yeniden yatırıldı. Dosyada birkaç prosedürün değişerek yeniden Merkezi İhale Komisyonu'na gönderileceği öğrenildi.

10 gün içinde yeniden ihaleye çıkılması bekleniyor.

“Dosyada birkaç prosedür değişikliği yapılarak yeniden bölgede keşif yapılacak”

YENİDÜZEN’e konuşan Sosyal Konut Birim Müdürü Ercan Beşerler, Maliye Bakanlığı ile yeniden bir görüşme yapıldığını söyledi.

Beşerler, eksik olan su, telefon ve asfaltlama konularının yeniden masaya yatırıldığını ifade ederek, “Maliye Bakanlığı ile yeniden bir görüşme sağladık. Birkaç prosedür değişikliği yapılarak dosya yenilenecek bölgede yeniden bir keşif yapılacak. Bu işlemler sonrası 10 gün içinde İhale Komisyonuna dosya yeniden gönderilecek, daha sonra da yakın zamanda anahtar teslimi yapılacak.” diye konuştu.

“10 gün içinde ihaleye çıkılacak”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ise, yıllardır arsa mücadelesi verdiklerini haberin ardından olumlu yaklaşımlar aldıklarını söyledi. Benan, ilk etapta su, telefon alt yapısının yapılacağı bilgisini aldıklarını kaydetti.

Maliye Bakanlığı’ndan kendilerine ulaşıldığını ifade eden Benan, “Asfaltma için bir miktar para eksildik. Bir buçuk ay içinde eksilen paranın bir kısmı Maliye bir kısmı da İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak. Her şeyin yolunda gitmesi ile 10 gün içinde ihaleye çıkılacağı bilgisini aldık” dedi.