330 bin adet Antijen, 250 bin adet PCR test kiti alınıyor

Bakanlar Kurulu, 7 Milyon 750 bin TL karşılığında toplam 330 bin adet COVID-19 Antijen Test Kiti ve setlerinin alınmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan kararda, COVID-19 Antijen Test Kiti ve setlerinin yanında 730 bin Dolar karşılığında 250 bin adet PCR test kiti de alınacağı ifade edildi.

Kararlarda, söz konusu test kitlerinin Türkiye’den alımı için Sağlık Bakanlığının yetkili kılındığı ve ödemenin T.C. Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altındaki "Corona Virüsü ile Mücadele Projesi" hesabına mahsuben yapılacağı belirtildi.

Söz konusu kararlar 23 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlar şöyle:

CORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE GEREKEN ANTİGEN TEST KİTİ TEMİNİ

Bakanlar Kurulu, "Covid-19 Genel Salgın Hastalık" kapsamında halkımıza verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yeterliliğinin ve devamlılığının sağlanabilmesi ve toplum taraması ile açılım programı sürecinde sektör taramaları için gereksinim duyulup ivedilikle temini gereken 70.000 adet Covid-19 Antigen Test Kiti (Rapid Antigen Kitleri) ve setlerinin KDV dahil toplam 1.750.000 TL karşılığında, Bakanlar Kurulunun almış olduğu E.S.(K-I)21-2020 sayı ve 21.12.2020 tarihli kararı ile "Covid-19 Genel Salgın Hastalık Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Mal Alımı İhalelerinde Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname"nin 4'üncü maddesi uyarınca, T.C. Sağlık Bakanlığı kuruluşu olan USHAŞ'tan, Sağlık Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 07-01-01-1-2-04-1-06-9-9-01 "Corona Virüsü ile Mücadele Projesi" hesabına mahsuben temin edilebilmesi hususunda Sağlık Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi.

CORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE GEREKEN ANTİGEN TEST KİTİ VE PCR KİTİ VE SETİ TEMİNİ

Bakanlar Kurulu, Covid-19 Genel Salgın Hastalık kapsamında halkımıza verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yeterliliğinin ve devamlılığının sağlanabilmesi ve toplum taraması ile açılım programı sürecinde sektör taramaları için gereksinim duyulup ivedilikle temin edilmesi gereken 250,000 adet Covid-19 Antigen Test Kiti (Rapid Antigen Kitleri) ve setlerinin KDV dahil toplam 5.750.000.- TL karşılığında ve 250,000 adet PCR Test Kiti ve Setlerinin 730.000.-USD karşılığında, E.S.(K-I)21-2020 sayı ve 21.12.2020 tarihli Bakanlar Kurulunun almış olduğu "Covid-19 Genel Salgın Hastalık Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Mal Alımı İhalelerinde Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname"nin 4'üncü maddesi uyarınca, T.C. Sağlık Bakanlığı kuruluşu olan USHAŞ'tan ve T.C. Devlet Malzeme Ofisinden, Sağlık Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 07-01-01-1-2- 04-1-06-9-9-01 "Corona Virüsü ile Mücadele Projesi" hesabına mahsuben temin edilebilmesi hususunda Sağlık Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi.

CORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE GEREKEN ANTİGEN TEST KİTİ TEMİNİ

Bakanlar Kurulu, "Covid-19 Genel Salgın Hastalık" kapsamında halkımıza verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yeterliliğinin ve devamlılığının sağlanabilmesi ve toplum taraması ile açılım programı sürecinde sektör taramaları için gereksinim duyulup ivedilikle temini gereken 10.000 adet Covid-19 Antigen Test Kiti (Rapid Antigen Kitleri) ve setlerinin KDV dahil toplam 250.000 TL karşılığında, Bakanlar Kurulunun almış olduğu E.S.(K-I)21-2020 sayı ve 21.12.2020 tarihli kararı ile "Covid-19 Genel Salgın Hastalık Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Mal Alımı İhelelerinde Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname"nin 4'üncü maddesi uyarınca, T.C. Sağlık Bakanlığı kuruluşu olan USHAŞ'tan "Sağlık Fonu" hesabına mahsuben temin edilebilmesi hususunda Sağlık Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi.