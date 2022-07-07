329 yabancı uyrukluya taşınmaz mal izni!

Bakanlar Kurulu dün gerçekleşen toplantı sonucu toplamda 329 yabancı uyruklu şahsa taşınmaz mal satın alma izni verdi…

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, toplamda 329 yabancı uyruklu şahsa taşınmaz mal satın alma izni verildi.

6 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de, geç saatlerde yayımlanan iki karar kapsamında, “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası” uyarınca, toplamda 329 yabancı uyruklu şahsa gerekli iznin verilmesine karar verildi.

İlgili kararlar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 21 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.”

“Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 308 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznir verilmesine karar verdi.”