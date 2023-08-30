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325 yabancıya daha taşınmaz satın alma izni

325 yabancıya daha taşınmaz satın alma izni

Hükümet, 325 yabancı uyruklu kişiye daha taşınmaz mal satın alma izni verdi, sadece 2023 yılının Ağustos ayına kadar geçen sürede toplamda 3 bin 294 yabancıya bu hak tanınmış oldu…

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Bakanlar Kurulu, 325 yabancı uyruklu kişiye daha taşınmaz mal satın alma izni verdi.

Bu kapsamda, sadece 2023 yılının Ağustos ayına kadar geçen sürede toplamda 3 bin 294 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni verilmiş oldu.

Mevcut yasaya göre, yabancı uyruklu bir kişi 1 dönüme kadar arazi veya 3 adet konut alabiliyor. Bu nedenle, taşınmaz mal edinme hakkı verilen kişinin, kaç dönüm arazi veya kaç adet ev aldığı bilinmiyor…

Güncel verilere göre, Ocak 2021’den Ağustos 2023’e kadar toplamda 7 bin 283 yabancıya Kıbrıs’ın kuzeyinden taşınmaz mal satın alma hakkı verilmiş durumda.

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