31 yaşında hayatını kaybetti

Lefkoşa’da saat 13:30 sıralarında, Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, 31 yaşındaki Kolawole Amos MOLE, bir araçta yolcu olarak bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan saat 15:00 sıralarında, Lapta’da yaşayan Delyse Annette FAREBROTHER (K-72) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Aybek’in ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği”

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Alaattin Aybek (E-50)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam etmektedir.