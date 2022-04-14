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31 kişilik bir göçmen grubu daha Poli sahiline ulaştı

31 kişilik bir göçmen grubu daha Poli sahiline ulaştı

Sabahın erken saatlerinde 31 kişilik göçmen grubu Poli sahiline ulaştı. Grupta, 15 erkek, 4 kadın ve 12 çocuk bulunuyor.

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Sabahın erken saatlerinde 31 kişilik göçmen grubu Poli sahiline ulaştı. Grupta, 15 erkek, 4 kadın ve 12 çocuk bulunuyor.

PIK’in haberine göre kolu alçıda olan ve ağrılardan şikayet eden 5 yaşındaki küçük bir erkek çocuğu, Poli hastanesine götürüldü.

Geriye kalan göçmenler, ifadelerinin alınması ve nereden geldiklerinin belirlenmesi için polis karakoluna götürüldü. 

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