31 kişilik bir göçmen grubu daha Poli sahiline ulaştı
Sabahın erken saatlerinde 31 kişilik göçmen grubu Poli sahiline ulaştı. Grupta, 15 erkek, 4 kadın ve 12 çocuk bulunuyor.
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Sabahın erken saatlerinde 31 kişilik göçmen grubu Poli sahiline ulaştı. Grupta, 15 erkek, 4 kadın ve 12 çocuk bulunuyor.
PIK’in haberine göre kolu alçıda olan ve ağrılardan şikayet eden 5 yaşındaki küçük bir erkek çocuğu, Poli hastanesine götürüldü.
Geriye kalan göçmenler, ifadelerinin alınması ve nereden geldiklerinin belirlenmesi için polis karakoluna götürüldü.
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