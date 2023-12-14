“31 Aralık gecesi radyolar susacak”

Serap ŞAHİN

Zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışan Kıbrıs’ın kuzeyindeki özel radyo kanalları kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) ile özel radyo kanalları arasında 2011 yılında imzalanan sözleşme ile Selvili Tepe’de bulunan radyo vericilerinden dolayı, özel radyo kanallarından birikmiş borçlarını faiziyle birlikte talep etti aksi takdirde 31 Aralık gecesi elektrikleri keseceğini radyolara iletti.

Basın özgürlüğüne ve demokratik değerlere yönelik ciddi tehdit oluşturan radyoların susturulması girişimi ile ilgili YENİDÜZEN’e konuşan radyo direktörleri, bunun yasal bir dayanağı olmadığının altını çizerek, ortak bir uzlaşı sağlanması gerektiğini kaydetti.

Sim FM Direktörü İpek Akın, 2011 yılından bu yana sözleşme imzalanmadığını söyledi. BRTK’nın 2011 yılından bugüne kadar olan borçları gecikme faiziyle birlikte özel radyo kanallarından talep ettiğini söyledi ancak yasal bir dayanağı olmadığını belirtti. Akın, “Sözleşme yok, fatura yok ve ortada çözülmemiş bir sorun var” dedi.

Dance Fm Direktörü Tolga Çelebi, söz konusu borcun ödenebilir ve devamlığı sağlanabilir bir rakam olması gerektiğine işaret etti, elektrik tüketimi ile ilgili radyo kanallarına sayaç takılması gerektiğini söyledi. Gecikme faiziyle birlikte tüm borçların talep edildiğini belirten Çelebi, radyoların kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.

BRTK ile konuyu birçok defa görüştüklerine işaret eden First FM Direktörü Tekin Birinci de her radyoya bir sayaç takılmasının doğru olduğuna işaret ederek, elektrik rakamlarıyla birlikte başka kullandırım ücretleri yansıtıldığını da söyledi,“Eğer 31 Aralık’ta radyolar susarsa, çok sesliliğe büyük bir yara açacaklar” dedi.

Radyo Juke Direktörü Yüce Ertanın da, söz konusu borcun makul olmadığının altını çizerek “Herkesin cihazı da aynı değildir. Bunu matematikle, fizikle ya da varsayımla hesaplayacağınız bir ortam yoktur” şeklinde konuştu.

Gelinen noktada her iki tarafın da haklı olduğunu belirten Kapital FM Direktörü Ahmet Kasımoğlu,

El sıkışıp anlaşılmayan bir hizmetin geriye dönük borç biriktiğine dikkat çekerek, “Biz özel radyolar olarak bunun yeniden değerlendirilip iki tarafın da kabul edeceği bir rakama çekilmesini istiyoruz veya geçmiş borcun bir şekilde anlaşılmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

YENİDÜZEN muhabiri konuyla ilgili BRTK Müdürü Meryem Özkurt’u aradı ancak ulaşamadı.

Sim FM Direktörü İpek Akın

“31 Aralık gecesi radyolar susacak”

Selvili Tepe’de bulunan radyo vericileri ile ilgili özel radyo kanallarının kafasında soru işaretleri olduğunu belirten Sim FM Direktörü İpek Akın, 2011 yılından bu yana sözleşme imzalanmadığını söyledi. BRTK’nın 2011 yılından bugüne kadar olan borçları gecikme faiziyle birlikte özel radyo kanallarından talep ettiğine dikkat çeken Akın, “Ama yasal bir dayanağı yok. Sözleşme yok, fatura yok ve ortada çözülmemiş bir sorun var” dedi. BRTK ile radyo kanallarının bu konuda uzlaşıya varamadığının altını çizen İpek Akın, “Biz özel radyolar olarak bir araya geldik ve yazılı bir metinle uzlaşma talebinde bulunduk. Ama bizim talebimiz BRTK yönetimi tarafından değerlendirilmedi” dedi.

Radyo kanallarının yen bir sözleşme metni üzerinde anlaşma talebi olduğunu belirten Akın, olumlu cevap alamadıklarını ve gelinen noktada borçlar ödenmezse BRTK’nın 31 Aralık gecesi elektrikleri sonlandıracağını kaydetti. Akın, “Yani 31 Aralık gecesi radyolar susacak bu da çok sesliliğe ve demokrasi adına büyük bir kayıp olacak” dedi.

İyi niyet çerçevesinde konunun çözüleceğine inandığını kaydeden İpek Akın, ortak bir uzlaşı sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Dance FM Direktörü Tolga Çelebi

“Kapatılma tehlikesi ile karşı karşıyayız”

Dance FM Direktörü Tolga Çelebi, ülke yayıncılığında kalitenin artması ve devamlılığının, kendileri için temel unsur olduğunu söyledi.

2011 yılında yapılan ve dönemin şartlarını kapsayan bir sözleşme olduğunu belirten Dance FM Direktörü Çelebi, sözleşmenin 5 radyo istasyonunu kapsayarak yapıldığını ancak şu anda sadece 3 radyo yönetimi olduğuna işaret etti.

Çelebi, defayen bu konuyu çözmek için BRTK ile temaslarda bulunmalarına rağmen herhangi bir uzlaşıya varılamadığını ifade ederek, “BRTK bu sözleşmenin geçerli olduğunu düşünerek, itiraz etmemize rağmen, sürekli enflasyon oranına göre artış yaparak, hayat pahalılığını da yansıtarak yılın başında bir yazı yollayarak rakam yükseltti” dedi.

Vericilerde arıza olduğunda dahi elektrik tüketiminin tam güçte çalışır gibi para talep edildiğini belirten Çelebi, “Genelde itirazımız bunlaradır. Enerji tüketildiğinin farkındayız ve bundan da kaçmıyoruz ama fahiş rakamlar ve bir takım bize verilmeyen hizmetler kapsayan bir sözleşme ile karşı karşıya kalıyoruz” şeklinde konuştu.

Çelebi, “Herhangi bir fatura çıkmıyor, sözleşme zaten geçerli değil ve buna bir de dönüp gecikme faizi uygulanıyor. Bunların tamamının yasal bir zeminde ve yayıncı kuruluşların ne kadar zor şartlar altında yayıncılık yapmaya çalıştığı da göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerekmektedir” dedi.

Çelebi konuşmasında şunları kaydetti:

“Bizim talebimiz ödenebilir ve devamlılığı da sağlanabilir bir rakam olması. Elektrik tüketimi ile ilgili de radyo kanallarına sayaç konulabilir ki ne kadar tükettiğimiz kanıtlansın ve ona göre de ödemesini yapalım. Bildiğim kadarıyla BRTK’nın yapısı gereği herhangi bir kira bedeli uygulayabilmesi de mümkün değil. Ama bizden kira talep ediliyor. Temelde itirazımız bunlaradır. Ülke yayıncılığında kalitenin artması ve devamlılığı bizim için temel unsurdur. Şu anda gecikme faiziyle birlikte bir borç gösteriliyor ve ödenmezse kapatılacaktır tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bu durumun doğru olmadığını ve haksız bir talep içerisinde olduğumuzu belirtmeye çalışıyoruz.”

First FM Direktörü Tekin Birinci

“Radyolar susarsa, çok sesliliğe büyük bir yara açacaklar”

Radyo vericilerinin bulunduğu Selvili Tepe’deki arsanın devletin olduğunu belirten First FM Direktörü Tekin Birinci, “Bizden hem kira isteniyor hem de elektrik ile ilgili bir para talep ediliyor” dedi.

BRTK ile konuyu birçok defa görüştüklerine işaret eden Birinci, “Her radyoya bir sayaç takılmasını ve herkesin kendi elektriğini üstüne almasını söyledik. Ama bize elektrik rakamıyla beraber başka kullandırım ücretleri de yansıtıyorlar. Hatta bununla ilgili devletten Selvili Tepe’den ayrı bir yer istedik. Ama bir sonuç alınamadı” ifadelerini kullandı. Birinci, “Eğer 31 Aralık’ta radyolar susarsa, çok sesliliğe büyük bir yara açacaklar. Ama ben BRTK’nın iyi niyet çerçevesinde bunu çözeceğini düşünüyorum” dedi.

Radyo Juke Direktörü Yüce Ertanın

“Yayınlarımızın susmaması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz”

Özel radyoların bir araya gelerek konuyla ilgili BRTK ile görüştüklerini belirten Radyo Juke Direktörü Yüce Ertanın, “Bu borç makul değildir ve verilen hizmetten fazladır veya haksızdır. Evet, bir elektrik alınıyor ancak herkesin cihazı da aynı değildir. Bunu matematikle, fizikle ya da varsayımla hesaplayacağınız bir ortam yoktur” şeklinde konuştu. BRTK’ya borcun doğru şekilde yapılandırılması talebinde bulunduklarını kaydeden Ertanın, bunun yapılmadığını söyledi.

Eranın, “Hatta defalarca şunu da dile getirdik. Herkesin cihazlarına birer sayaç takalım ve gerekirse sayaçların parasını cebimizden verelim. Bugünden itibaren ödeyelim, geçmiş borç birikmeyi durdursun. Kullanılacak aylık sayaçlardan sonra tekrar hesaplaması yapılsın ki ona göre değerlendirilsin. Biz bunlara yanaşmaya çalıştık ama BRTK kendi hesaplarına göre ve ne mantıkla yapıldığını bilmediğimiz bir şekilde bizden para talep etti” ifadelerine yer verdi. Sürecin adil olmadığını belirten Ertanın, 2011’de imzalanan sözleşmenin de dayatmayla yapıldığını ve radyoların mecbur kalarak imzaladıklarını söyledi. Şu anda tehdit yapıldığını ve bunun yasal olmadığını dile egtiren Ertanın sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer bir kapatma yapılacaksa yargı sonucu bu kararın alınması lazım. Bunu mahkemeye taşımaları veya oturup bizimle uzlaşmaları gerekiyor. Biz uzlaşmaya açık olduğumuzu bunun rastgele ve onların belirleyeceği rakamlarla kabul edilmeyeceğini söyledik. Biz bunu ödemeyeceğiz gibi bir söylemde değiliz. Sadece adil olarak ödeyeceğimizi söylüyoruz. Devlet tarafından yayınlar yapılsın diye televizyonlara uzun süre bir katkı verildi. Biz onu da talep ettik ve borçları bize yapılandırın devlet tarafından katkı verilsin dedik. Televizyonlara verildi radyolara nedenverilmesin? Ona yanaşılmadı. Gelinen noktada yapmazsanız kapatacağız deniliyor. Biz de ona yanaşmıyoruz ve yasal değildir. Yayınlarımızın susmaması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz”

Kapital FM Direktörü Ahmet Kasımoğlu

“İki tarafın da kabul edeceği bir rakama çekilmesini istiyoruz”

Gelinen noktada her iki tarafın da haklı olduğunu belirten Kapital FM Direktörü Ahmet Kasımoğlu, “Ancak şöyle bir durum vardır. Hizmet alan tarafla, hizmeti veren taraf arasında hizmetin bedeli el sıkışıp anlaşılmamıştır. El sıkışıp anlaşmadığımız bir bedel üzerinden geriye dönük bir borç birikti. Biz özel radyolar olarak bunun yeniden değerlendirilip iki tarafın da kabul edeceği bir rakama çekilmesini istiyoruz veya geçmiş borcun bir şekilde anlaşılmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Ülkede çok güzel yerlere gelmiş radyolar olduğuna işaret eden Kasımoğlu, “Böyle bir noktaya gelmiş radyoların bu tür şeylerle hırpalanması bana göre yanlış. Bunun çözülmesi çok kolaydır. İyi niyet önemlidir. Önemli olan bunun makul bir seviyede çözülmesidir” dedi.

BRTK’nın tavrı Mecliste de gündem oldu:

“Özel radyoları susturma girişimi”

BRTK’nın özel radyolara ilişkin tavrı, Meclis Genel Kurulu’nda da gündem oldu.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ile CTP Milletvekili Sami Özuslu konuyu kürsüden dillendirdi, yaşanan süreci “Özel radyoları susturma girişimi” olarak nitelendirdi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova hükümetin, geçmişe dönük borçlar için bir çalışma yapacağı sözünü verdi.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, BRTK’nın önce Whatsapp’dan bir mesaj ile ardından da resmi bir yazı ile özel radyolara “borçlarının biriktiği” yönünde bildirim yaptığını ifade ederek, uzun yıllar bu konuda para talep edilmediğini ve biriktirildiğini anımsattı, “Radyoların sizinle sözleşmesi var mı? Yok. Peki neden şimdi böyle baskı uygulanıyor?” diye sordu.

“Bu iş burada kalmaz mahkemede biter” diyen Akansoy, “Bu yapılan, iktidarın özel yayıncılık üzerinde bir tahakküm kurmaya çalışması, maddiyatla korkutmaya çalışmasından başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise BRT’nin "Bütün özel radyoları kesmeye karar verdiğini" söyledi.

Özuslu, “Buna ya engel olursunuz ya da radyoları susturan hükümet olarak tarihe geçersiniz” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise radyo kanallarının biriken borcu ödeyemeyeceği bir durum vasrsa, hükümetin bir çalışma yapabileceğinin sözünü verdi. Berova, “Bunu, önümüzdeki dönem içerisindeki borçlar için de lütuf bir hizmet olarak görmemeliler” uyarısını yaptı.