30'dan fazla uçuş Kıbrıs'a yönlendirildi

İsrail'in İran’a saldırısı sonrası 30'dan fazla uçuşun Kıbrıs’a yönlendirilmesiyle, ulaşan 16 uçuş nedeniyle Larnaka ve Baf Havalimanlarında yoğunluk oluştu. Bölgedeki otellerde doluluk oranı ise %90’a yaklaştı.

Larnaka Otelciler Derneği (PASYXΕ) Başkanı Marios Polyviou, Philenews'e bu sabah itibarıyla 16 yönlendirilen uçuştan yaklaşık 2 bin 400 yolcunun otel konaklamasına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Bu uçuşlardan sekizi Larnaka Havalimanı'na, sekizi ise Baf'a yönlendirildi.

Polyviou "Turizm Bakan Yardımcısı tarafından, bu 16 uçuşun yolcuları için 'Estia' programı aracılığıyla otel aradıkları bildirildi. Bizden müsaitliğimizi istediler" diye konuştu.

Polyviou, Larnaka'daki müsaitliğin çok sınırlı olduğunu, çünkü uçuşları iptal edilen İsrailli ziyaretçilerin konaklamalarını uzatmayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

,Polyviou “Şu anda Larnaka'daki doluluk oranları yüzde 90'a yaklaşıyor. İnsanlar otellere yönlendirilmeye başladığında, oteller dolacak” diye belirtti.