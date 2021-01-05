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3073 test yapıldı, 14'ü yerel 26 pozitif vaka

3073 test yapıldı, 14'ü yerel 26 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3073 olduğunu, 14'ü  yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3073 olduğunu, 14'ü  yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

 

5 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3073    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  7

Yerel Vaka Sayısı: 14    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 338.560   

Toplam Vaka Sayısı: 1692

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1430 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 253     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 208  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

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