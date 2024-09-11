Lefkoşa’da meydana gelen “Bina açma, Sirkat, Kasti hasar, Mülke tecavüz ve KKTC'de izinsiz ikamet etmek” suçlarından yargılanan Obinna Maxwell Nwakonuche hakkındaki dava karara bağlandı, sanık 3 yıl hapse mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, sanık Obinna Maxwell Nwakonuche’nin 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa'da, faaliyet gösteren Euro Care Tüp Bebek Merkezi'nin güneye bakan penceresinin demir korkuluklarını levye yardımıyla söküp, cam kısmı da yine aynı levye yardımıyla kırılmak suretiyle toplam 7 bin TL hasara uğratıp içeriye girerek ahşap çekmece içerisinde bulunan 8 bin 100 Euro, 13bin 915 Dolar ve 7 bin 355 Sterlin nakit parayı sirkat ederek ayni yerden çıkış yaptığını söyledi.

Yargıç, tutuklanan sanığın çaldığı paraların Eski Devlet Kimya Laboratuar avlusu içerisinde olduğunu söyleyip sakladığı yeri gösterdiğini ve tüm paraların bulunduğunu söyledi.

Yargıç, sanığın yapılan muhaceret kontrolünde 5 Haziran 2022 tarihinden itibaren tutuklandığı güne kadar toplam 702 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiğini belirtti.

Sanığın ifadesinde ülkeye öğrenci olarak geldiğini, babasını kaybettiği için okula devam edemediğini söylediğini aktaran Yargıç, sanığın yargılandığı ve mahkûm edildiği bina açma suçunun 7 yıl, sirkat suçunun 3 yıl hapis öngören, giderek yaygınlaşan suçlar olduğunu belirtti.

Yargıç: “Kaçak yaşam sürenler, suç işleyene kadar yetkili makamlar tarafından tespit edilmiyor”

Yargıç, ülkeye öğrenci olarak gelen ve kaçak yaşamaya başlayan sanığın suç işleyene kadar ikamet izinsiz olduğunun tespit edilemediğini belirtti.

Son zamanlarda birçok vakada aynı durumla karşılaştıklarını, kaçak yaşam sürenlerin suç işleyene kadar yetkili makamlar tarafından tespit edilemediğini vurgulayan Yargıç, sanığın çaldığı tüm paraların bulunduğunu ancak içeri girerken verdiği 7 bin TL’lik zararın tazmin edilmediğini, şikayetin devam ettiğini belirtti.

Yargıç, sanığın işlediği suçu ve davalarını kabul etmesini lehine değerlendirdiklerini kaydederek, sanığı 3 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.