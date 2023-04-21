“3 SEBZE, 300 TL”

Batuhan BORAKAN

‘Makul’ diye gidilen pazardaki fiyatlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yurttaş, ‘artık ne yapacağımızı bilmiyoruz’ diyor, esnaf da her geçen gün misliyle artan fiyatlardan yakınıyor

Türk Lirası’nın her geçen gün değer kaybetmesi karşısında hükümetin hiçbir adım atmadığını söyleyen yurttaş, giderek yoksullaştığına vurgu yapıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar, pazar yerlerinde de fiyatların eskisi gibi uygun olmadığını belirterek geçtiğimiz yıllarda durumun daha iyi olduğunu hatırlatıyor, “Çok acı bir durumdayız” dedi.

Hüseyin Akpolat:

“Vatandaşın durumu perişan”

Hüseyin Akpolat, “Vatandaşın durumu perişan, 4 tane domates 40 TL!” dedi.

Akpolat, “12 bin TL emekli maaşı alıyorum bu parayla bu pahalılıkta nasıl geçineyim?” diyerek isyan etti.

“Milletvekilleri bir ay maaşını bana versin ben de onlara emekli maaşımı vereyim geçinebilirlerse geçinsinler de görelim” şeklinde konuşan Akpolat kesin çözümün barış olduğunu savunarak, “Biz de Kıbrıslı Rumlar gibi Avrupa Birliğine üye olursak refah içerisinde yaşayabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Fikriye Bozkurt:

“Eğer bu şekilde devam ederse yiyeceğimiz kadarı da alamayacak duruma geleceğiz”

Fikriye Bozkurt, “Eskiden markete veya pazara gittiğimiz zaman yüklü alışveriş yapıyorduk fakat şu an her şey ateş pahası oldu” dedi.

“Üretime destek verilirse fiyatların düşeceğine inanıyorum” diyen Bozkurt “Eğer bu şekilde devam ederse yiyeceğimiz kadarı da alamayacak duruma geleceğiz” ifadelerine yer verdi.

Mesut Yakup:

“Üç farklı sebzeye 300 TL verdim”

Mesut Yakup, “Üç farklı sebzeye 300 TL verdim, eskiden durum daha iyiydi şu anda durum vahim” dedi.

Yakup, dünyada bir kriz olduğunu söyleyerek, “Türk Lirası’ndan kaynaklı sıkıntılar da yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yakup, pahalı fiyatları düşürmek için hükümet yetkililerinin üreticiye destek çıkması gerektiğini belirtti.

Hüseyin Ayık:

“Çok acı bir durumdayız”

Hüseyin Ayık, “Çok acı bir durumdayız, bir poşet sebzeye bin TL verdim” dedi.

“Et yiyemeyen aileler var, kasaba gidip bir avuç ete 200 TL veriyoruz” ifadelerine yer veren Ayık,

bir an önce bu durumun düzeltilmesi gerektiği düşüncesini belirtti.

Ömer Şahin (ESNAF)

“Geçen seneden bu yana fiyatlar misli misli arttı”

Ömer Şahin, “Sorun çok büyük, geçen seneden bu yana fiyatlar misli misli arttı” dedi.

Şahin, “Vatandaşların alım gücü çok kısıtlı, bu durum çok zor düzelir” ifadelerine yer verdi.

“Ürünlerimizi aldığımız üreticiler de çok zor durumda” diyen Şahin üreticiye destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Faiz Garabli (ESNAF):

“Hükümet üreticiye gerekli teşviki vermediği sürece fiyatlar her zaman pahalı olacak”

Faiz Garabli, “Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, dövizin her geçtiğimiz gün artışa geçmesi ve dış sermayenin buraya el atması toplumu hızla yok ediyor” dedi.

“Türk Lirası’ndan kurtulursak alım gücümüzün yükseleceğini düşünüyorum” şeklinde konuşan Garabli, “Hükümet üreticiye gerekli teşviki vermediği sürece fiyatlar her zaman pahalı olacak” dedi.