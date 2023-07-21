3 okul birleştirildi

Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı Gazi İlkokulu, Canbulat İlkokulu ve Gazimağusa Maarif Anaokulu'ndaki öğrenci sayılarının az olması nedeniyle, öğrencilere verilecek eğitim öğretimin daha verimli olması adına, üç okulun tek müdürlük altında birleştirilmesine ve okulun "Gazi-Canbulat İlkokulu" olarak isimlendirilmesine karar verdi.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.