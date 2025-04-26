3 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı
Tatlısu’da yapımı süren bir inşaatta çalışan 24 yaşındaki Nasır Ali, dün saat 11.00 sıralarında geçirdiği iş kazasında ağır yaralandı. Birinci katta sıva yaptığı sırada el arabasıyla geri geri giden Ali, yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.
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Tatlısu’da yapımı süren bir inşaatta çalışan 24 yaşındaki Nasır Ali, dün saat 11.00 sıralarında geçirdiği iş kazasında ağır yaralandı. Birinci katta sıva yaptığı sırada el arabasıyla geri geri giden Ali, yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye gçre ağır yaralanan genç işçi önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ameliyatın ardından Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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