3 kişi yoğun bakımda

Pandemi Hastanesi’nde COVID-19 tedavisi gören iki kişinin yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ederken, bugün 63 yaşındaki bir hasta daha yoğun bakıma alındı.

Pandemi Hastanesi Sorumlu Başhekimi Dr. Erol Uçaner, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide 52, 57 ve 63 yaşında üç hastanın yoğun bakımda tedavi edildiğini belirtti.

Uçaner, 52 ila 57 yaşındaki iki hastanın genel durumlarının tedavi sürecinin başından beridir stabil devam ettiğini ve entübe olduklarını kaydetti.

Yabancı uyruklu 63 yaşındaki hastanın ise bugün yoğun bakıma alındığını belirtti.

Pandemi Merkezi’ndeki genel durumla ilgili sıkıntı bulunmadığını da dile getiren Uçaner, toplam 23 kişinin hastanede tedavi gördüğünü de anlattı.