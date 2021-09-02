3 Kamerunlu 101 gün ara bölgede mahsur

Kuzeyden güneye 26 Mayıs 2021’de geçerek siyasi sığınma talebinde bulunan 3 Kamerunlu’nun, 101 gündür ara bölgede tutulmaya devam edildiği belirtildi.

Politis gazetesi, Greys (K-34), Daniel (E-20) ve Emin (E-33) isimli 3 Kamerunlunun, kuzeyden güneye geçtiklerini, siyasi sığınma talebinde bulunduklarını ancak oradaki polisin, ara bölgeden güneye geçmelerine izin vermediğini anımsattı.

3 Kamerunlunun ne kuzeye geri dönebildiğini, ne de güneye giriş yapabildiğini yazan gazete, bu kişilerin üç aydan fazladır, BM Yüksek Mülteciler Komiserliğinin kendilerine sağladığı iki çadırda kaldıklarını belirtti.

Bu kişilerin, yiyecek ve su ihtiyaçlarının ise çeşitli kuruluşlar tarafından sağlandığını belirten gazete, hijyen ihtiyaçlarının ise hafta sonu hariç yanda bulunan binada, haftanın belirli günlerinde ve saatlerinde karşılandığını yazdı.

Habere göre, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisi Emilia Strovolidu gazeteye yaptığı açıklamada konunun, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu kişilere siyasi sığınma sürecine ulaşmasına ve sürecin ilerlemesine kadar Purnara’daki kabul merkezine taşınmasına olanak tanıması olduğunu” söyledi.

Strovolidu, uluslararası ve Avrupa yasaları temelinde tüm kişilerin, yasal veya illegal yoldan ülkeye giriş yapmasından bağımsız olarak, siyasi sığınma prosedürü hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Gazete haberinde, Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in “tüm kabul merkezlerinin dolu olduğu ve daha fazla kişi kabul etme kapasitesinin bulunmadığı” şeklindeki açıklamasında da yer verdi.