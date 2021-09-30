3 haftada 93 öğrenci pozitif, KTOEÖS uyardı: Gerekli tedbirleri acilen alınız

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okul temsilcileri aracılığı ile aldıkları veriler doğrultusunda, 3 haftalık yüz yüze eğitim döneminde Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Orta Öğretim okullarında; 93 öğrenci, 6 öğretmen ve 1 okul personelinin kovid-19 pozitif, 496 öğrenci, 65 öğretmen ve 7 okul personelinin temaslı olduğunu, 12 sınıf, 145 öğrenci ve 8 öğretmenin ise karantinaya alındığını açıkladı.

KTOEÖS, 3 haftalık yüz yüze eğitim döneminde Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Orta Öğretim okullarındaki pozitif vakalar, temaslı ve karantina sayılarını paylaştı.

Buna göre, 3 haftalık yüz yüze eğitim döneminde Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Orta Öğretim okullarında 93 öğrenci, 6 öğretmen ve 1 okul personelinin kovid-19 pozitif çıktı. Açıklamaya göre, 496 öğrenci, 65 öğretmen ve 7 okul personeli temaslı oldu, 12 sınıf, 145 öğrenci ve 8 öğretmen ise karantinaya alındı.

“Daha güvenli okul ve sınıf ortamları oluşturularak bulaş riski azaltılmalı”

KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan tarafından yapılan yazılı açıklamada, temaslı olduğu için karantinaya giren öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinden uzak kaldığı belirtilerek, oluşan mağduriyetin giderilmesi için öğrencilere ev ortamından derslerini takip etme imkanı sağlanması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, karantinaya alınan öğretmenler nedeniyle yüzlerce ders saati kaybı yaşandığı ve bu durumun yılı boyunca devam edeceği öngörülerek daha güvenli okul ve sınıf ortamları oluşturularak bulaş riskinin azaltılması istendi.

Açıklamada, Eğitim ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin 2021-2022 Eğitim yılı ile ilgili okullarda hiçbir sorun yokmuş, her şey yolundaymış gibi bir algı oluşturma çabası içerisinde olduğu savunularak, sürdürülebilir yüz yüze eğitim için yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı:

“Kalabalık sınıflar seyreltilmeli”

“Aşılama, maske, mesafe, hijyen kadar salgında etkili mücadele araçlarından bir tanesi de havalandırmadır. Bu nedenle sınıflar daha iyi havalandırılarak karbondioksit oranı en aza indirgenmelidir.

Şu anda birçok okulumuzda öğrenciler ikişerli sıralarda oturmakta; metrekare olarak küçük olan sınıflarımızda olması gerekenden daha fazla sayıda öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin tekli sıralarda oturtulması sağlanarak sosyal mesafe sağlanmalıdır.

Kalabalık sınıflarda salgınla mücadele çok zor olduğundan bu sınıflar seyreltilmelidir.”

“Bir sınıfta 3 vaka çıkana kadar eğitim öğretimi sürdürme söylemi hiçbir ülkede uygulanmıyor”

Sağlık Bakanlığının “bir sınıfta 3 vaka çıkana kadar eğitim öğretimi sürdürme” söyleminin, Türkiye dahil hiç bir ülkede uygulanmadığının savunulduğu açıklamada, Sendikanın Tabibler Birliği ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile birlikte hazırladığı kılavuzda, bir sınıfta iki vaka çıkması durumunda tüm sınıfın ve o sınıfın öğretmenlerinin yakın temaslı sayılması gerekliliğinin ortaya konulduğu kaydedildi.

Özellikle öğrenci sayısı kalabalık olan okullarda sınıfların, tuvaletlerin, koridorların hijyeninin sağlanması için daha fazla hademe istihdam edilmesi gerekirken, Eğitim Bakanlığı’nın bazı okullarda hademe sayısını azalttığının öne sürüldüğü açıklamada, “Bu icraat hangi bilimsel veriye dayanmaktadır?” diye soruldu. Açıklamada, taşımacılığın kıstaslarına da neredeyse hiç uyulmadığı vurgulandı.

“Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için gerekli tedbirleri acilen alınız”

Okullarda oluşturulan pandemi kurullarına ve okul idarelerine salgınla mücadelede büyük bir sorumluluk yüklenerek, idarecilerin ve öğretmenlerin yalnız bırakıldığının savunulduğu açıklamada, “Yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bilimsel verilerden uzaklaşmadan, yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için gerekli tedbirleri acilen alınız. Kurultay hazırlıklarından kafanızı kaldırıp halkın sorunlarına, okullara, eğitimde yaşanan sıkıntılara odaklanınız. Koltuk kavganız toplumun gündeminde yoktur” denildi.

Sadece “okullar asla kapanmayacak” diyerek yüz yüze eğitimin kesintisiz sürdürülmesinin sağlanamayacağının belirtildiği açıklamada, eğitim-öğretimin kesintisiz devam etmesi için Sendikanın ortaya koyduğu önerilerin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.