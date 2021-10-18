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  3.  "3.Doz Pfizer-BioNTech aşı uygulaması 40 yaş grubuna indirildi"
 "3.Doz Pfizer-BioNTech aşı uygulaması 40 yaş grubuna indirildi"

 "3.Doz Pfizer-BioNTech aşı uygulaması 40 yaş grubuna indirildi"

2 doz Sinovac aşısını tamamlayan ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 3. Doz Pfizer-BioNTech aşılarını uygulama yaşının 40 yaşa indirildiği açıklandı

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 2 doz Sinovac aşısını tamamlayan ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 3. Doz Pfizer-BioNTech aşılarını uygulama yaşının 40 yaşa indirildiği açıkladı.

Üstel, aynı zamanda 70 yaş üzeri 2 doz Pfizer-BioNTech yaptırmış ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 3. Doz aşılarını yaptırabileceklerini belirtti.

19 Ekim Salı 2021 tarihi itibariyle aşıların yapılacağı merkezler şöyle;

Lefkoşa

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Bölümü ( Hafta arası 08.30-13.00 –Cumartesi 08.00-16.00 )
Trenyolu Polikliniği- ( Hafta arası 08.30-14.00)
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ( Hafta arası 08.00-16.00)

Mağusa

Mağusa Devlet Hastanesi ( Hafta arası 08.00-14.00- Cumartesi 08.00-14.00)
Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri ( Hafta arası 08.00-16.00)

Girne

Girne Akçiçek Hastanesi ( Hafta arası 08.00-14.00)
Suat Günsel Hastanesi ( Hafta arası 08.00-16.00)

Güzelyurt

Yakın Doğu üniversitesi Güzelyurt Dispanseri ( Hafta arası 08.00-16.00)

Lefke

Cengiz Topel Hastanesi ( Hafta arası 09.00-13.00)

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