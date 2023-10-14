3 doktor ve 3 eczacı mahkemeye getirildi

“Sahte reçete” soruşturması kapsamında dün akşam tutuklanan 3 doktor ve 3 eczacı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

Dün tutuklanan zanlı doktorlar D.D., F.D., A.K. ve zanlı eczacılar A.Ç., E.İ. ve A.T. yargı karşısına çıkarılacaklar.

13 Eylül'de başlatılan "sahte reçete" meselesi ile ilgili olarak tutuklu sayısı 43'e yükseldi.