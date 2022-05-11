3 ayda 1.645 düzensiz göçmene sınır dışı

Kıbrıs'ın güneyinden son 3 ayda 1.645 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Fileleftheros gazetesi “Göçmeler, Yeşil Hatta Yeni Koridorlar Buldu” başlıklı haberinde, kaçak mültecileri para karşılığında adanın güneyine geçiren çetelerin, Lefkoşa’daki Yeşil Hat’ta geçiş için yeni koridorlar bulduğunu yazdı.

Gazete, devriye gezen polisin dün sabaha karşı 5 Afgan göçmen tespit ettiğini ve daha sonra 2’sini yakalamayı başardığını belirtti.

Polisin tutukladığı 22 ve 24 yaşındaki iki Afganın “Türkiye üzerinden kuzey Kıbrıs'a, ardından ise Lefkoşa’daki Yeşil Hat noktasından güneye geçtikleri” yönünde ifade verdiği belirtildi.

Afgan göçmenlerin ayrıca amaçlarının siyasi sığınma talep etmek olduğu kaydedildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti bu yılın ilk 3 ayında bin 645 düzensiz göçmeni sınır dışı etti.

Polisin açıkladığı verilere dayandırılan haberde, günde yaklaşık 80-100 kişinin sınırdan geçiş yaptığı, haftada 65-70 kişinin ise sınır dışı edildiği belirtildi.

Habere göre, 2019’da 417, 2020’de bin 272, 2021’de 2 bin 230 ve 2022’nin Nisan ayına kadar bin 645 kişi sınır dışı edildi.

İnsan tacirlerinin tutuklanmasına ilişkin ise 2020’de 27; 2021’de 50; 2022’de ise 5 tutuklama yapıldı.

PURNARA’DAKİ SORUNLAR

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Ad Hoc Komite’de dün yapılan toplantıda demografik sorunlarla Purnara Göçmen Kabul Merkezi ve bu bölgede yaşayan halkın sıkıntılarının ele alındığını yazdı.

Gazete, Kokkinotrimithia sakinlerinin, evlerine geldikleri zaman yatakta uyuyan yabancı buldukları şeklinde yeni şikayetlerde bulunduklarını belirtti.

Habere göre, toplantıya katılan Kokkinotrimithia Muhtarı Hristakis Meleties, yaptığı konuşmada, bölgede, kendi yasalarıyla, iyisiyle kötüsüyle paralel bir toplum yaratıldığını ifade etti.

Bazı yasa dışılık ve hırsızlık olaylarının devletin birimlerinin müsamahasıyla yapıldığını söyleyen Meleties mülteci-göçmen sorununun tüm ülkenin sorunu olduğunu sadece 40 bin düzensiz göçmenin bulunmadığını toplumla uyumlu olmayan ve gitmesi gereken 200 bin kişinin daha bulunduğunu belirtti.