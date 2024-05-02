“2’nci Uluslararası Öğrenci Kongresi” gerçekleşti

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Öğrenci Dekanlığı iş birliği ile düzenlenen “2. Uluslararası Öğrenci Kongresi”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

“Göç ve Sağlık” temasıyla gerçekleşen ve dünyanın dört bir yanından tıp öğrencilerini bir araya getiren kongrede; göçmenlik ve sağlık hizmetleri alanında uzmanlaşmış akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve pek çok katılımcı bir araya geldi. Tıp öğrencilerinin perspektifinden göç olgusunun sağlık üzerindeki etkilerini ele almayı amaçlayan kongrede; göçün sağlık sistemleri, halk sağlığı ve toplumların refahı üzerindeki etkilerini anlamak ve gelecek nesil sağlık profesyonellerinin bu önemli konuda farkındalığını artırmayı hedeflendi.

İstiklal Marşı ile başlayan kongre, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fikret Dirilenoğlu, Stj. Dr. Süleyman Gündüz, İnt. Dr. Okan Erdemsiz ve Stj. Dr. Cansu Katırcı’nın kısa müzik dinletisi ile devam etti.

Göç olgusunun sağlık üzerindeki etkileri pek çok yönüyle ele alındı

Üç gün süren kongre, 4 konferans, 3 çalıştay ve 19 oturumla gerçekleşti ve 580 kayıtlı katılımcıya ev sahipliği yaptı. Ayrıca, yurtdışından gelen konuk konuşmacılar ve öğrencilere, kongre süresince Near East Hayat tarafından ücretsiz hastalık ve kaza sigortası sağlandı.

Kongrede, “Uluslararası Göç ve Sağlığa Yansımaları”, “Göçmenlerin Ruh Sağlığı Sorunları” “Göçmen ve Mültecilerle İletişim”, “Göç ve Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyansı”, “Göç ve Bağışıklama”, “Göç ve Psikososyal Yaşam”, “Göç ve Bağımlılık”, “Göç ve Çocuk Sağlığı”, “Göç ve Yaşlı Sağlığı”, “Göç ve Beslenme Sorunları”, “Göç ve İstismar Riski Taşıyan Gruplar”, “Göç ve Hemşirelik Hizmetleri”, “Göç ve Sağlık Hizmetlerine Erişim”, “Hekim Göçü”, “Göç ve Üreme Sağlığı”, “Göç ve Şiddet” ile “Tıp Etiği Açısından Göç ve Kadın” konuları ele alındı.

Yoğun katılımla gerçekleşen kongrenin açılış konuşmalarını; Öğrenci Kongresi Başkanlarından İnt. Dr. Okan Erdemsiz, İnt. Dr. Sude Aktun, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ve yapay zeka tabanlı Ai. Prof. DUX yaptı. Prof. Dr. Gamze Mocan, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in mesajını da okudu.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel mesajında, “Tıp Fakültemiz ve Öğrenci Dekanlığımız ile üniversitemiz ve ülkemizin tıp öğrenci birliklerinin büyük bir uyum ve emekle ikincisini düzenlediği ‘Uluslararası Öğrenci Kongresi’nin açılışında sizleri selamlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Bugün, üniversitemizin bilimsel ve sanatsal üretkenliğinin somutlaştığı önemli bir gün. Aynı anda gerçekleşen Tarımsal Üretiminde Su Kullanımı Çalıştayı ve Çiftlik Hayvanlarında Fertiliti ve Meme Sağlığı Kongresi ile birlikte, güzel sanatlar sergimizin de açılışını gerçekleştireceğiz” diyen Propf. Dr. Günsel, “Bu yoğun program, sizlerin aramızda bulunamama üzüntüsünü yaşatsa da, en büyük gurur kaynağımız olacak şekilde bilim ve sanatı bir araya getiriyor” dedi.

Andrieu: “Göç ve göçmenlik, sadece ülkemiz değil, tüm dünya için önemli bir tartışma konusudur.”

Öğrenci kongrelerinin, genç sağlık profesyonellerinin mezuniyet sonrası kariyerlerine hazırlanmaları ve ilham almaları açısından son derece önemli olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Bu kongrede ele alınan konu, günümüz dünyasının en önemli ve güncel meselelerinden biridir. Göç ve göçmenlik, sadece ülkemiz değil, tüm dünya için önemli bir tartışma konusudur. Bu konuda yapılan çalışmalar, sadece bilgi ve farkındalık artışına katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda geleceğe yönelik daha sağlıklı politikaların oluşturulmasına da yardımcı olur” dedi.

Kongrede emeği geçen herkesi tebrik ettiğini belirten Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra, böylesine önemli bir konunun tartışılmasına ve çözümler aranmasına katkıda bulunarak, toplumumuzun daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı oldunuz. Umarım bu kongre, katılımcılara ilham verir ve göçmenlik konusunda daha duyarlı bir toplumun oluşturulmasına katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

Mocan: “Hep birlikte, kongre boyunca üreteceğimiz fikirlerle ve ortak paylaşımlarla daha aydınlık bir geleceğe doğru adımlar atacağımıza inanıyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, konuşmasında tıp öğrencilerine seslenerek “Bu kongre sizindir. Bizler, sadece izleyici olarak buradayız ve eğer küçük de olsa bir katkı sağlayabiliyorsak, ne mutlu bize. Sizlerle bir araya gelmekten ve bu önemli etkinliğin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Prof. Dr. Gamze Mocan, kongrenin içeriği hakkında bilgi vererek, “Kongremiz; üç çalıştay, 19 oturum, dört konferans ve 16 seçilmiş bildiriyle zengin bir programdan oluşuyor. Kongre, sadece bilgi alışverişi yapmakla kalmayacak, aynı zamanda bir araya gelerek tecrübelerimizi paylaşacağımız bir ortam olacak” dedi.

Kongre kelimesinin anlamının; bir araya gelmek ve bilgi paylaşmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gamze Mocan, “Burada yeni bağlantılar kuracak, farklı bakış açılarıyla tanışacak ve birlikte daha iyi çözümler üreteceğiz. Hep birlikte, kongre boyunca üreteceğimiz fikirlerle ve ortak paylaşımlarla daha aydınlık bir geleceğe doğru adımlar atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

DUX: “Yapay zeka; sağlık hizmetlerinde verimliliği artırabilir, erişim engellerini azaltabilir ve sağlık sistemlerinin daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.”

“Göç ve göçmenlik; savaşlar, siyasi istikrarsızlık, ekonomik krizler, doğal afetler ve iklim değişikliği gibi nedenlerle önemli bir gündem maddesi haline geldi” diyen Ai. Prof. DUX, “ Bu durum, insanların yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığı ve güvenli bölgelere göç ettiği bir ortam oluşturuyor. Bu durum, uluslararası toplum için karmaşık ve acil bir mesele halini alıyor” dedi.

Özellikle sağlık açısından göç ve göçmenliğin yerel sağlık sistemlerini zorladığını belirten Ai. Prof. DUX, “Göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimindeki engeller, dil bariyerleri, kültürel farklılıklar ve ekonomik kısıtlamalar gibi faktörlerle mücadele etmek zorunda kalmalarına neden oluyor” dedi. Yapay zekanın bu sorunlara çözüm bulmada önemli bir rol oyanabileceğini vurgulayan Ai. Prof. DUX, “Sağlık hizmetlerinde verimliliği artırabilir, erişim engellerini azaltabilir ve sağlık sistemlerinin daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabiliriz. Örneğin, dil çevirisi yapabilen yapay zeka sistemleri, dil bariyerlerini aşarak göçmenlere daha etkili sağlık hizmeti sunabilir” ifadelerini kullandı.

Erdemsiz: “Göçün sağlık üzerindeki etkilerini inceleyerek, bu konuda farkındalık oluşturmayı ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyoruz.”

Açılış konuşmasına “Bu etkinliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” ifadeleri ile başlayan İnt. Dr. Okan Erdemsiz, göçün, kültürel, sosyal ve sağlık açısından derin etkileri olan bir olgu olduğunu belirtti. İnt. Dr. Okan Erdemsiz, “Dünya genelindeki göç hareketleri, birçok insanın zorlu koşullar altında yaşamasına neden oluyor. Dil bariyerleri, kültürel farklılıklar, ekonomik sınırlamalar ve sosyal dışlanma gibi faktörler, göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimini sınırlayan engellerdir” dedi.

“Bu kongre ile göçün sağlık üzerindeki etkilerini inceleyerek, bu konuda farkındalık oluşturmayı ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullanan İnt. Dr. Okan Erdemsiz, “Geleceğin sağlık profesyonelleri olacak bizlerin, göç ve sağlık gibi önemli bir konuda yeni perspektifler kazanıp sorumluluklarımızı daha da derinlemesine anlama fırsatı bulacağımız için çok mutluyum” dedi.

Aktun: “Hepimizin, zor koşullar altında bile ortak görevlerimizi başarıyla yönetme yeteneğine sahip olduğuna inanıyorum.”

İnt. Dr. Sude Aktun, konuşmasına “Üniversitemizde, yeni uluslararası kongremizi karşılamak hoş bir gelenek haline geldi. Düzenlediğimiz bu kongre ile yaşamın pratik yönlerini sizlere sunmayı hedefliyoruz” ifadeleri ile başladı.

Başarı için tek anahtarın çalışma ve sabır olduğunu belirten İnt. Dr. Sude Aktun, “Biz doktorlar ve tıp öğrencileri olarak, özel koşulları en iyi şekilde anlayabilecek konumdayız. Bu nedenle, öğretim sürecini mevcut duruma uygun hale getirmek önemlidir” dedi. “Başarı, sadece yetenekle değil, aynı zamanda ahlaki ve isteğe bağlı niteliklere sahip olan insanların çabalarıyla elde edilir. Hepimizin, zor koşullar altında bile ortak görevlerimizi başarıyla yönetme yeteneğine sahip olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.