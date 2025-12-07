29 yaşındaki yayaya araba çarptı
Girne - Lefkoşa Anayolu'ndaki Boğazköy mevkiinde bu sabah bir yayaya araba çarptı, 29 yaşındaki yaya ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza bu sabah 07.45 sıralarında meydana geldi. 39 yaşındaki sürücü Ahmet Cemiloğlu VF 370 plakalı aracı ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 29 yaşındaki yaya Hüseyin İbrahim Taş'a çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Hüseyin İbrahim Taş Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü Ahmet Cemiloğlu ise tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
