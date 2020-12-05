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2845 test yapıldı, 1'i yerel 14 pozitif vaka

2845 test yapıldı, 1'i yerel 14 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2845 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2845 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu, 7 deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

 

5 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2845

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen vakalar - 13

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar - 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 273.979

Toplam Vaka Sayısı- 1164

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1056

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 103

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 74

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

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