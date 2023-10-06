28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu

Ülkede turist olarak bulunan 28 yaşındaki Yasmeen Suleıman Nayef Abu Sıtta bugün Girne’de kaldığı otel odası içerisinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00 sıralarında ölü olarak bulunan Yasmeen Suleıman Nayef Abu Sıtta’nın (K-28) cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.

Sıtta’nın, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Soruşturma sürüyor.