"28 Mart'ta siber saldırı girişimi oldu, tespit edip engelledik"

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), CTP Milletvekili Erkut Şahali'nin "BTHK'da siber saldırı olabileceği" konusundaki açıklamalarına yanıt vererek, şu an için öyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Kurumdan yapılan açıklamada, 28 Mart'ta bir siber saldırı gerçekleşme girişimi olduğunu ancak erken aşamada tespit edilerek bir veri kaybı ve aksaklık yaşanmadan saldırı girişiminin engellendiği ifade edildi.

BTHK'dan yapılan açıklamada, şu anda sistem yenilemenin devam edildiğine vurgu yapıldı ve sistemsel iyileştirmenin ardından 7 Nisan Pazartesi günü rutin çalışmalara başlanılacağı da belirtildi.

Açıklama şöyle:

"28 Mart 2025 tarihinde Kurumumuza yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırı girişimi, gelişmiş güvenlik sistemlerimiz sayesinde erken aşamada tespit edilmiş ve herhangi bir veri kaybı veya sistemsel aksaklık yaşanmadan başarıyla engellenmiştir.

Bazı basın organlarında yer alan iddiaların aksine, Kurumumuzun tüm sistemleri dışa kapalı şekilde güvenli olarak çalışmaya devam etmektedir. Ek güvenlik tedbirleri devreye alınmış, siber saldırı girişimlerine karşı gerekli güncellemeler hızla sürdürülmektedir. Bu kapsamda, sistemsel iyileştirmelerin ardından rutin çalışmalar, planlandığı şekilde 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlayacaktır.

Siber tehditler günümüzde küresel ölçekte karşı karşıya kalınan ciddi riskler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Kurumumuz, söz konusu girişimin ardından siber güvenlik altyapısını daha da güçlendirmeye yönelik kapsamlı teknik ve operasyonel çalışmalar başlatmıştır.

Kamuoyunun, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu olarak sadece kendi kurumumuzun değil, ülke genelinde tüm sektörlerin dijital güvenliği için aktif şekilde çalışmaktayız.

Tespit edilen güvenlik açıklarını belirli periyotlarla ilgili paydaşlarla paylaşmakta, siber tehditlere karşı farkındalığı ve savunma düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

Dijital güvenliğin teminat altına alınması, kullanıcı bilgilerinin korunması ve hizmetlerin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amacıyla kurumumuz, teknik altyapısını sürekli olarak güncellemekte ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir."