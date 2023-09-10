28 adet canlı mermi ile yurt dışına çıkmaya çalıştı

Ercan Havalimanın’da, yurt dışına çıkış yapmak isteyen 54 yaşındaki N.G. tasarrufundaki çantada X-Ray cihazında yapılan kontrolde, toplam 28 adet canlı tabanca mermisini kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek tutuklandı.

Olay Ercan Havalimanın’da dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

54 yaşındaki N.G., Ercan Havalimanın’da, yurt dışına çıkış yapmak isterken tasarrufundaki çantada X-Ray cihazında yapılan kontrolde, toplam 28 adet canlı tabanca mermisitespit edildi.

N.G.’nin kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilen mermiler emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.