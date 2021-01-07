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2703 test yapıldı, 19'u yerel 25 pozitif vaka

2703 test yapıldı, 19'u yerel 25 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2703 olduğunu, 19'u yerel 25   pozitif vakaya rastlandığını,18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2703 olduğunu, 19'u yerel 25   pozitif vakaya rastlandığını,18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların  temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 19 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 2 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

 

7 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2703   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 19  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18      

Bugün Kaybedilen Hasta: yok  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 343. 854   

Toplam Vaka Sayısı: 1735

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1456  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 270    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 222

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

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