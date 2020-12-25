2613 test yapıldı, 5’i yerel 8 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2613 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2613 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
25 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2613
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 9
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 317.131
Toplam Vaka Sayısı: 1459
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1260
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 193
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 161
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: