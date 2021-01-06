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2591 test yapıldı, 16'sı yerel 18 pozitif vaka

2591 test yapıldı, 16'sı yerel 18 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2591 olduğunu, 16'sı  yerel 18  pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2591 olduğunu, 16'sı  yerel 18  pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın  temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 4 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 1 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

 

6 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2591   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  1

Yerel Vaka Sayısı: 16  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8      

Bugün Kaybedilen Hasta: yok  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 341.151   

Toplam Vaka Sayısı: 1710 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1438  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 263     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

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