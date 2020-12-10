Alsancak’ta dün akşam araç çarpması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen 25 yaşındaki Ülkü Durgut’un tedavisi devam ediyor… Durgut’a çarpıp kaçan sürücünün ise polise teslim olduğu öğrenildi.

Alsancak’ta dün akşam araç çarpması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen 25 yaşındaki Ülkü Durgut’un tedavisi devam ediyor.

Durgut’a çarpıp kaçan sürücünün ise polise teslim olduğu öğrenildi.

Plakası ve kimliği meçhul sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu yaralanan Durgut Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Durgut’un sağlık durumu ile ilgili Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

“Ayağında, omzunda kırıklar var”

Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, yaralı Ülkü Durgut’un araç çarpması sonucu omzunda ve bacağında kırıkların oluştuğunu, yüzünde kesiler meydana geldiğini söyledi.

Büyük, tedavisi Ortopedi Servisinde devam eden Durgut’un kendi isteği ile Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edileceği bilgisine ulaştıklarını kaydetti.