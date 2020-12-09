Yayaya çarptı, kaçtı!

Lapta'da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, bugün saat 18:00 sıralarında, meydana gelen kazada yaya 25 yaşındaki Ülkü Durgut yaralandı.

Kaza, batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyreden plakası ve kimliği meçhul araç sürücüsü, yolu yaya olarak geçmeye çalışan Ülkü Durgut’a çarpıp olay yerinden kaçması sonucu meydana geldi.

Çarpan aracın tespiti için bölgedeki işyerlerinin kameraları inceleniyor.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ülkü Durgut'un kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Kazaya sebep olan araç ve sürücüsünün tespit çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: Meltem Sonay