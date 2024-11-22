“25 Kasım’da Lefkeliler Hanı’ndayız!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Lefkoşa'da miting düzenliyor. 25 Kasım Organizasyon Komitesi’nin yürüyüşünün ardından Lefkeliler Hanı'nda saat 19.00'da başlayacak konser ve açık mikrofon etkinliğine, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katılarak konuşma yapacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin kadınların maruz kaldığı çok boyutlu ayrımcılık biçimleri ile birlikte ele alınması gerektiğinin altını çizen CTP Kadın Örgütü, kadınların yaşadığı şiddet ve yoksullaşmaya karşı bir araya geliyoruz mesajını verdi.

Etkinlik kapsamında, şef Erkan Dağlı yönetiminde Sonare Çok Sesli Korosu ile Gizem Akbil ve Orkestrası da müzik performanslarıyla geceye renk katacak. Mitingde yer alacak açık mikrofon bölümünde katılımcıların şiddete karşı paylaşmak istedikleri mesajlara yer verilecek.

Etkinlik, dayanışma ve mücadele mesajlarının paylaşıldığı bir platform olarak, tüm halkın katılımına açık olacak.