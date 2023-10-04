25 işletme açılmama kararı aldı!

Antik Liman’daki 25 işletme, Turizm Bakanlığı tarafından verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çekerek, limandaki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından işyerlerini açmama kararı aldıklarını duyurdular.

25 işletmenin imzasını taşıyan açıklamada, gerçekleştirileceğine dair söz verilen 8 madde sıralandı, bakanlık göreve davet edildi.

Bakanlık, limanın açılacağı güne ilişkin 5 kez tarih değiştirmiş ve son olarak 20 Ekim’de çalışmaların tamamlanacağını duyurmuştu.

Aralık 2022’de başlayan çalışmaların Mayıs 2023’de sona ereceği ifade ediliyordu…

Bakanlığın, yapacağını taahhüt ettiği 8 madde şöyle sıralandı:

Her işletmeye sorgusuz sualsiz Kalkınma Bankası’ndan kredi verilecek. Her işletmenin kış aylarında da hizmete devam edebilmesi için pergola tahsis edilecek. Yürüyüş yolu aynı şekilde kalacak. Aralık 2022’de hibe verilecek. Şubat 2023’de hibe verilecek. Proje 30 Mayıs’ta tamamlanacak, eğer tamamlanmazsa zarar – ziyan ödeneği çıkartılacak. Kapalı olduğumuz sürece Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemeleri yapılacak. Hiçbir işletme metrekare kaybı yaşamayacak.

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