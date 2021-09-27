25.417 test, toplam 63 vaka, 50 taburcu
"Toplam 25.417 test yapıldı, 51'i yerel, 63 pozitif vakaya rastlandı, 50 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.417 olup, 51'i yerel 63 pozitif vakaya rastlanmış, 50 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 51 kişi ise yerel vakadır.
23 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
27 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.417
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 51
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .868.999
Toplam Vaka Sayısı: 19.302
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.302
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 924
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 865
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5584
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 848
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 595
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7920
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 55.389