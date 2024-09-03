Mağusa’da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Sude Öztemur hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 03.55’te Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. 149 promil alkollü Yağmur Öztemur (K-30), yönetimindeki PA 843 plakalı salon araçla dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçerek Hamdin Göktürk (E-44) yönetimindeki YC 648 plakalı çift kabin aracın sağ ön yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan YC 648 plakalı araç önce kaldırım bordür taşlarına, ardından kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarpıp durdu.

Kaza sonucu PA 843 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mağusa’da sakin Sude Öztemur (K-24) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan PA 843 plakalı araç sürücüsü Yağmur Öztemur, aynı araçta yolcu olarak bulunan Koray Ulema (E-45) ile YC 648 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Jamshid Dinpanah (E-50) ise yaralanarak, kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaza hakkındaki soruşturma devam ediyor.