Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Ahmet Can Kepenek hayatını kaybetti.

Polis açıklamasına göre, kaza 9 Şubat 2025 tarihinde saat 00.40 sıralarında yaşandı. Tahsin Yamaner (22), yönetimindeki YM 003 plakalı araç ile çift şeritli yolun sağ şeridinde, batı istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsiz şekilde ilerlediği sırada, Gönyeli’de faaliyet gösteren Onan Ltd önlerine geldiğinde, o esnada yolun kuzeyinden güneyine yaya olarak geçmeye çalışan Ahmet Can Kepenek’e çarptı. Kazanın ardından durmayarak, isim ve adres bırakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kepenek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, YM 003 plakalı aracın sürücüsü Tahsin Yamaner, aynı gün saat 05.00 sıralarında Lefke’de tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.