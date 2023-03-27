"24 senedir sahnemiz yok"

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 24 yıldır tiyatro binalarının bulunmadığını hatırlattı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları olarak yıllardır bir belirsizlik içerisinde sahnesiz, atölyesiz ve personelsiz boğulmamaya çalışıyoruz. Ama yaşanan tüm bu deprem felaketlerinin ve derinden hissettiğimiz yas sürecinin tam ortasında, öğrenciler çadırda eğitim görürken, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın 24 senedir sahnesinin olmadığını hatırlatmaya da çekiniyoruz.”