“24 saat halkımızın hizmetinde olacağız”

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) huzurlu ve güvenli bir bayram tatili için tüm tedbirleri aldığını, 24 saat halkın hizmetinde olacağını vurguladı.

Ramazan Bayramı için alınan önlemlerle ilgili PGM tarafından yapılan açıklamada, tatil boyunca “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz olarak polise ulaşılabileceği belirtildi.

Bayram tatilinde vatandaşların ev ve iş yerlerini olası yangın ve hırsızlığa karşı önlem alarak terk etmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Ev ve iş yerlerinizden ayrılırken güvenlik sistemlerinizi kontrol edip, varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz ve kapı ile pencereleri mutlaka kilitleyiniz. Ayrıca elektrikle çalışan cihazları ve prizlerini de kontrol edip, yangına sebebiyet vermeyecek şekilde tedbirlerinizi alınız.” denildi.

“Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız”

Açıklamada, “Tatil süresince yoğunlaşacak trafikte kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse ulaşım hizmeti alınız.” uyarısında bulunuldu.

Süratli sürüş konusunda da uyarılarda bulunulan açıklamada, önceliğin sürat değil gidilecek yere sağlıklı varmak olması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantılarını araç kullanırken tamamen kesmeleri, emniyet kemerinin hayat kurtardığını ise unutmamaları çağrısında bulunulan açıklamada, çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, üç yaşından küçük çocukların taşınmasının yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada şunları kaydedildi:

“Boyları 135-150 cm arasında olan çocuklar, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması ve boyları 135 cm’den kısa olan çocuklar ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğuna oturup emniyet kemeri takması zorunludur. Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır.”

Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlekli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücülerin ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla koruyucu kask takmak mecburiyeti olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Hayatımızda vazgeçilmez bir önemi olan dini bayramlar; toplumsal birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği müstesna günlerden biridir. Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşması, sorunların çözümüne de fayda sağlayacaktır. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlar sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirmenizi temenni ederiz.”