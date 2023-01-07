234 GÜNDE, 3 BİN 150 YENİ YURTTAŞ

Ertuğrul SENOVA

ÜstEl Hükümeti, 234 günde, 3 bin 150 kişiye KKTC vatandaşlığı verdi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kendi görev süresi içerisinde, sadece Bakanlar Kurulu kararıyla değil; İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ya da evlilik yoluyla alınan yurttaşlıkların rakamını “3 bin 150” olarak açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Öztürkler, “Vatandaşlık konusunun bugüne kadar siyaset ve ideolojik olarak kullanıldığını, bu nedenle genelde rakam açıklamaktan kaçındığını” belirtti.

Öztürkler, yakında İçişleri Bakanlığı’nda bir sistem kuracaklarını ve yılda bir kez güncellenecek şekilde, verilen yurttaşlıklar konusunu “şeffaf” bir hale getireceğini söyledi.

Hem kendi dönemi, hem de geçmiş dönemlerde verilen yurttaşlıklara ilişkin bazı rakamlar veren Öztürkler, 234 günlük İçişleri Bakanlığı görevi süresince verilen yurttaşlıkların neredeyse yarısının, geçmiş dönemlerde yurttaşlığa alınan kişilerin eş ve çocuklarından kaynaklandığını söyledi.

Öztürkler, “Yurttaşlık Yasası’nın tartışılması gerekiyorsa, tartışıp bir karar üretebiliriz” dedi, bunun partisinin değil; kendi görüşü olduğunu da belirtti.

Veriler paylaştı…

Meclis kürsüsünden, kendi döneminde verilen vatandaşlıklara ilişkin veriler paylaşan Öztürkler, 1983 öncesinde Kıbrıs’a gelen, 18 yaşından büyük, Savcılık görüşüyle verilen vatandaşlık sayısını 3 olarak açıklarken, KKTC vatandaşı bir kadınla evlenip, vatandaş olan kişi sayısını 382, KKTC vatandaşı bir erkekle evlenip, vatandaş olan kişi sayısını ise 274 olarak paylaştı.

İçişleri Bakanlığı onayıyla vatandaş olan kişi sayısını 552 olarak açıklayan Öztürkler, İçişleri Bakanlığı onayıyla vatandaş olan kişinin, vatandaş olan eş ya da çocuk sayısını 1416 olarak paylaştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş olan kişi sayısının 342 olduğunu belirten Öztürkler, Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş olan kişinin, vatandaş olan eş ya da çocuk sayısını 181 olarak açıkladı.

Öztürkler bu kapsamda, kendi görev süresi içerisinde verilen vatandaşlık sayısının 3150 olduğunu söyledi.

ÜstEl Hükümeti'nin 234 günlük görev sürecinde verilen yurttaşlıklar 1983 öncesinde gelen, 18 yaşından büyük, Savcılık görüşüyle verilen vatandaşlık sayısı: 3 KKTC vatandaşı bir kadınla evlenip, vatandaş olan kişi sayısı: 382 KKTC vatandaşı bir erkekle evlenip, vatandaş olan kişi sayısı: 274 İçişleri Bakanlığı onayıyla vatandaş olan kişi sayısı: 552 İçişleri Bakanlığı onayıyla vatandaş olan kişinin, vatandaş olan eşi ya da çocuğu: 1416 Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş olan kişi sayısı: 342 Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş olan kişinin, vatandaş olan eşi ya da çocuğu: 181 234 günde verilen toplam vatandaşlık: 3150

Geçmiş yıllara ilişkin bazı “vatandaşlık” verilerini de paylaştı

2003 yılından 2013 yılına kadar olan süreçte verilen vatandaşlıklara ilişkin de bazı veriler paylaşan Öztürkler, 2004 – 2005 yılındaki Talat Hükümeti döneminde 3146 vatandaşlık; Talat Hükümeti ile Soyer Hükümeti arasındaki 5 yıllık süreçte 6151 vatandaşlık, 2011 – 2013 İrsen Küçük Hükümeti döneminde ise 2 yılda 4593 kişiye vatandaşlık verildiğini söyledi.