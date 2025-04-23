23 Nisan coşkusu, IKAS Çocuk Şenliği ile gün boyu sürecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Çocukların neşesiyle renklenen kampüste, Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri sergiledikleri gösterilerle ailelerine ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören geleceğin sınıf öğretmenleri tarafından, 22 Nisan’da, Yakın Doğu İlkokulu’nda yapılan “23 Nisan Çocuk Şenliği” ile başlayan kutlamalar; 23 Nisan’da Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerinin gösterileri ile devam etti. 23 Nisan sabahı Yakın Doğu İlkokulu bahçesinde yoğun bir katılımla düzenlenen kutlamaların ardından İKAS Süpermarket alanındaki “IKAS Çocuk Şenliği”nde eğlence dolu saatler geçirdi.

Yakın Doğu İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan gösterilerinin ilk bölümünde, Yakın Doğu İlkokulu birinci ve ikinci sınıf öğrencileri, ailelerin yoğun ilgisi altında kostümleriyle sahneye çıkarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından şiir dinletileri sundu. Dans gösterileri ve oyunlarla devam eden gösterilerin ikinci bölümünde ise Yakın Doğu İlkokulu üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin 23 Nisan gösterisi ailelerden büyük alkış ve beğeni topladı.

“IKAS Çocuk Şenliği”nde gün boyu eğlence

Etkileyici performansları ile ailelerine duygu dolu anlar yaşatan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın minik kahramanları, gösterilerin ardından İKAS Süpermarket alanındaki “IKAS Çocuk Şenliği”nde eğlence dolu saatler geçirdi. Oyun parkında keyifli zaman geçiren çocuklar, yüz boyama, misi disko, yiyecek ve içecek stantları yanında sürpriz aktivitelerle gün boyu eğlendi. Sıcağın altında hünerlerini sergileyen çocuklara ve ailelere gün boyu ücretsiz dondurma ikramı yapıldı.

Geleceğin sınıf öğretmenlerinden “Çocuk Şenliği”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları ise 23 Nisan coşkusunu bir gün öncesinden başlattı. Yakın Doğu İlkokulu’nda düzenlenen “23 Nisan Çocuk Şenliği” ile minik öğrenciler keyifli anlar yaşarken, 6 ila 11 yaş arası çocukların katıldığı etkinlikler tamamen Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından planlandı ve hayata geçirildi. Şenlik boyunca çocuklar, birbirinden keyifli ve hareketli aktivitelerle doyasıya eğlendi. XOXO, heykel oyunu, fasulye torbası atma, mini basket, parkur, çuval yarışı, sandalye kapmaca, bowling ve halka atma gibi oyunlarla eğlence hiç hız kesmedi. Etkinlik alanında ayrıca dart, tahmin kutusu, karaoke, dans, yüz boyama, el baskısı ve denge oyunları da çocuklardan büyük ilgi gördü. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Temel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Köprülü’nün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “23 Nisan Çocuk Şenliği”nde, çocukların sadece fiziksel değil; bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlanması hedeflendi.