23 koyunun kulak çipi güneye ait

Cihangir’de Etsan isimli mezbahada Veteriner Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde kesim işlemleri yapılan 53 adet koyunun 23’ünün kulağında güneye ait çip tespit edildi.

Polis olayla ilgili A.K ile S.Ç’yi tutukladı, mahkemeye çıkardı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis memuru Ferhat Kahveci, Kırıkkale'de sakin A.K’nin Cihangir’deki Etsan isimli mezbahaya 53 adet küçükbaş koyunu kesmek için getirdiğini söyledi, bu sırada Veteriner Dairesi ekipleri tarafından kontrole gelindiğini aktardı.

Polis memuru, Veteriner Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 53 koyunun 23’ündeki kulak numaralarında güneye ait çip olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Veteriner Dairesi’ne ait kulak numaralarının ise Vadili Veteriner Dairesi’nde teknisyen olarak görev yapan Kırıkkale S.Ç tarafından hayvanların kulaklarına takıldığının tespit edildiğini belirtti.

Koyunlar Devlet Üretme Çiftliği’ne teslim edildi

Polis, koyunların emare olarak zapt edilip, Devlet Üretme Çiftliği’ne teslim edildiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili S.Ç’nin gerekli kontrolü, sorgulamayı yapmadan huzuruna getirilen koyunlarla ilgili kulak numarası işlemini gerçekleştirerek görevinde ağır bir ihmalde bulunmakla methaldar olduğunu söyledi.

Söz konusu koyunların ülkeye nasıl girdiğinin araştırmasının yapılması gerektiğini ve mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)