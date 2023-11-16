Ağustos 2022’de Eğitim Bakanlığı önünde KTOEÖS ve KTÖS tarafından gerçekleştirilen eylemelerde “polisi darp ettiği” iddia edilen 22 öğretmen hakkında dava açıldı.

Söz konusu davanın görüşüleceği tarih, 24 Kasım olarak belirlendi. Söz konusu tarih, Öğretmenler Günü’ne denk geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan biyoloji öğretmeni Hasan Sarpten, “Öğretmenler Günü'nde mahkemedeyiz” dedi, Ağustos 2022’de düzenlenen eylemde polis şiddetine maruz kaldıklarını ancak haklarında “polisi darp etmek” suçlamasıyla dava açıldığını ifade etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülecek davaya ilişkin celbi de paylaşan Sarpten, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir öğretmen olarak, bu ülkenin başına çöreklenmiş faşist zihniyetten çok güzel bir Öğretmenler Günü hediyesi aldım. 1 buçuk sene önce Ağustos sıcağında dayatmalara karşı boyun eğmemek için "Eğitim Bakanlığı" önünde dönemim sendika yönetiminin düzenlediği eylemde polis şiddetine maruz kaldık ama hakkımızda ‘polisi darp etmek’ suçuyla dava açıldı. Bu, biz öğretmenleri dize getirmeye yetmez! Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mahkeme koridorlarında süründürmek isteyenlere selam olsun...”